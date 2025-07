Regeringscommissaris wil les tegen seksueel wangedrag op mbo

DEN HAAG (ANP) - Studenten op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten meer lessen krijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt regeringscommissaris Mariëtte Hamer. Volgens haar kunnen de lessen jongeren beter voorbereiden "op wat zij kunnen meemaken tijdens stages en op de werkvloer".

Het kabinet wil dat mbo'ers meer lessen in burgerschap krijgen, zodat ze meer kunnen meedoen in de samenleving. Vanaf het studiejaar 2026-2027 moeten ze daarin ook examen doen. Daarvoor moeten ze slagen om hun einddiploma te kunnen halen.

Hamer adviseert om in die lessen ook te vertellen over machtspatronen achter seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de regeringscommissaris heeft een op de drie mbo-studentes in het afgelopen jaar seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Tijdens hun eerste stage zijn ze vaak nog minderjarig "en toch komt ook dan seksueel grensoverschrijdend gedrag al veel voor", stelt Hamer. Ze wil dat daar meer onderzoek naar wordt gedaan.