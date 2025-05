Reisadviezen voor India en Pakistan aangescherpt om spanningen

DEN HAAG (ANP) - De reisadviezen voor Nederlanders die naar India of Pakistan willen, zijn aangescherpt. Op de website waar de reisadviezen worden toegelicht schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken over de huidige spanningen in het gebied. In Pakistan was voor sommige plekken het reisadvies nog geel, nu is alles oranje of rood.

"De veiligheidssituatie is onzeker en onvoorspelbaar", schrijft het ministerie over de situatie in beide landen. "Verdere aanvallen zijn niet uit te sluiten."

Wie naar India gaat moet Jammu en Kasjmir in het noorden mijden, evenals het grensgebied met Pakistan. Reizigers moeten er ook rekening mee houden dat vluchten geannuleerd kunnen worden.

In Pakistan is het reisadvies voor het grensgebied ook rood gekleurd. Net als voor andere delen van het land geldt het advies er niet naartoe te gaan. Voor sommige gebieden, waaronder de hoofdstad Islamabad, geldt kleurcode oranje. Dat wil zeggen dat mensen alleen moeten gaan als het noodzakelijk is.