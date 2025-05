CBS: tienduizenden zzp'ers minder na jarenlange stijging

DEN HAAG (ANP) - Het aantal zzp'ers in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 28.000 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, de eerste afname sinds de start van de meting in 2013. Het aantal stoppers nam het meest toe onder zzp'ers met een technisch beroep, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

De daling heeft te maken met de Belastingdienst die vanaf 1 januari de wet tegen schijnzelfstandigheid opnieuw handhaaft. Hierdoor schakelen werkgevers minder zelfstandigen in voor werk dat eigenlijk in vaste dienst moet worden gedaan.

Bijna 60 procent van de zzp'ers die niet meer de meeste uren als zelfstandige werkzaam zijn, is wel aan het werk gebleven, vooral als flexwerknemer. "In het afgelopen kwartaal waren er 47.000 werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die het vorige kwartaal nog als zzp'er hun meeste uren maakten. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder", aldus het CBS. Ze stapten over naar een tijdelijk dienstverband, of gingen aan de slag als uitzendkracht of oproepkracht.

Ook het aantal zzp'ers dat wisselde naar een vaste baan verdubbelde. Dit waren er met 12.000 wel een stuk minder. Het aantal zzp'ers dat geen betaald werk meer had van het vierde op het eerste kwartaal nam licht toe, van 43.000 in 2024 naar 48.000 in 2025. Dit zijn vooral mensen die niet op zoek zijn naar werk en niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege pensionering.