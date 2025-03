Rij bij DeLaMar in Amsterdam voor afscheid Rob de Nijs

AMSTERDAM (ANP) - Bij theater DeLaMar in Amsterdam staat woensdagochtend vroeg al een rij om afscheid te nemen van Rob de Nijs. In het NOS Journaal was te zien dat enkele tientallen mensen al vroeg naar het theater zijn gekomen om de overleden zanger de laatste eer te bewijzen.

Mensen in de rij vertelden de NOS dat de muziek van De Nijs "ontzettend veel" voor hen heeft betekend. "Zijn muziek was alles", zei een vrouw.

Vanaf 09.30 uur krijgen de fans urenlang de kans om een laatste groet aan De Nijs te brengen. Vrienden en familie van De Nijs nemen vanaf 14.30 uur in besloten kring afscheid van de zanger.

De Nijs overleed op 16 maart op 82-jarige leeftijd. De zanger, bekend van grote hits als Malle Babbe en Banger Hart, leed al jaren aan parkinson.