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Rijkswaterstaat: forse afname vrachtverkeer op Merwedebrug

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 14:08
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GORINCHEM (ANP) - Sinds de installatie van speciale camera's op de Merwedebrug dit weekend is het vrachtverkeer dat nog over de brug gaat "fors afgenomen". Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei dat tijdens een persmoment bij de brug. Exacte cijfers heeft hij nog niet.
Rijkswaterstaat verwacht dat het aantal nog verder zal dalen. "We zijn natuurlijk net gestart met de handhaving en communicatie van het verbod. Het heeft echt wel even tijd nodig voordat iedereen het weet, maar we verwachten met de aandacht en handhaving dat het aantal verder zal dalen."
Maandag zijn ambtenaren ook begonnen met het uitlezen van de camera's die de kentekens van overtreders registreren. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niets zeggen. Ook over het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen was nog geen voortgang te melden.
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