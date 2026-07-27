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Dodelijk slachtoffer Pride-aanslag Berlijn kwam uit Polen

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 14:04
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BERLIJN (ANP/DPA) - De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, bekendgemaakt. Ze bezocht de stad met haar dochter.
Zaterdagavond reed een man in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een steekwapen. Daarbij viel een dode en raakten 29 mensen gewond. De burgemeester sprak bij de opening van een tentoonstelling over de Opstand van Warschau in 1944. Hij betuigde daar zijn medeleven aan de Poolse zaakgelastigde. "Mijn gedachten zijn bij u en vooral bij de dochter en de familie van de vermoorde vrouw", aldus Wegner.
De vermoedelijke dader werd zondag tijdens een politieoperatie gedood.
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