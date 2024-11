Roemeense rechter schrapt bewijsmateriaal tegen Andrew Tate deels

BOEKAREST (ANP/RTR/AFP) - Een rechtbank in Roemenië heeft besloten om een deel van het bewijsmateriaal dat is verzameld in de zaak rond mensensmokkel tegen de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate te schrappen. Volgens de rechtbank zijn "onregelmatigheden" gevonden in de aanklacht tegen de omstreden oud-kickbokser.

Aanklagers moeten de aanklacht nu rectificeren. Ze krijgen vijf dagen de tijd om te specificeren of ze de zaak willen doorzetten of om een herziening willen vragen.

Tate en zijn broer Tristan werden vorig jaar aangeklaagd op verdenking van mensensmokkel, verkrachting en het vormen van een criminele bende om vrouwen seksueel uit te buiten. Ook twee Roemeense vrouwen zijn verdachten in de zaak. Tate en de overige verdachten ontkennen zelf schuldig te zijn.