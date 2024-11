Griekspoor en Van de Zandschulp opnieuw naar ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp doen in februari weer mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam, het grootste tennistoernooi van Nederland. Griekspoor haalde de afgelopen twee keer de halve finale, Van de Zandschulp verloor begin dit jaar met Robin Haase de finale van het dubbelspel.

Van de Zandschulp (29), de tweede tennisser van Nederland, kan meedoen aan het toernooi in Ahoy omdat hij de eerste wildcard heeft gekregen. De 28-jarige Griekspoor is op basis van zijn ranking als nummer 40 van de wereld toegelaten.

"De mooiste duels in het ABN AMRO Open zijn vaak wedstrijden tussen Nederlanders en de internationale sterren. De steun van het thuispubliek zorgt ervoor dat spelers boven zichzelf uit kunnen stijgen. Tallon bewees dat met zijn halvefinaleplaatsen in 2023 en 2024", licht toernooidirecteur Richard Krajicek toe in een verklaring. Beide keren verloor de kopman van het Nederlandse Davis Cup-team van de huidige nummer 1 van de wereld Jannik Sinner uit Italië.