Rotterdamse seriemoordenaar heeft drie moorden bekend

Sendric S. (24), die wordt verdacht van drie moorden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, heeft bekend dat hij drie mannen heeft doodgeschoten eind december en begin januari. Dat werd duidelijk tijdens de eerste openbare zitting in deze zaak in de rechtbank in Rotterdam vrijdag.

Sendric S. (24), die wordt verdacht van drie moorden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde, heeft bekend dat hij drie mannen heeft doodgeschoten eind december en begin januari. Dat werd duidelijk tijdens de eerste openbare zitting in deze zaak in de rechtbank in Rotterdam vrijdag.

S. zou op 21 december een 63-jarige man hebben neergeschoten, die enkele dagen later overleed. Op 28 december werd een 58-jarige Rotterdammer neergeschoten. Hij overleed diezelfde avond. Het derde slachtoffer, een 81-jarige man, werd op 2 januari op klaarlichte dag neergeschoten en overleed enige tijd later. Over een mogelijk motief is niets bekendgemaakt

De politie kwam S. op het spoor na een tip bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie over een Snapchataccount van S. Na een spoedverzoek van de politie leverde het bedrijf achter het sociale medium een geboortedatum, telefoonnummer en mailadres van S., die daardoor kon worden opgespoord. Hij werd op 2 januari aangehouden in een woning van een bekende.

Een deel van de uitgeloofde 30.000 euro beloning is uitgekeerd. De verdachte moet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Daar is naar verwachting pas in juni plaats voor hem. Op 24 juni is de volgende voorbereidende zitting gepland.

"De verdediging begrijpt gevoelens van pijn bij nabestaanden", aldus de raadsman van de verdachte. "Iedere keer dat ze naar de rechtbank moeten komen zal zwaar bij hen vallen."