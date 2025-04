Krant: Schwab weg als hoofd toezichtsraad World Economic Forum

DAVOS (ANP) - Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (WEF), vertrekt als voorzitter van de raad van toezicht van de organisatie achter de jaarlijkse topbijeenkomsten in Davos. Dat schrijft de Financial Times die zich onder meer baseert op een brief aan bestuursleden die de zakenkrant heeft ingezien.

De inmiddels 87-jarige Schwab zal "het proces in gang zetten" om af te treden. In de brief stelt hij volgens de krant ook dat het WEF zijn "gevoel van missie" moet terugvinden na een periode van onrust. "Ik ben er diep van overtuigd dat het forum in de huidige bijzondere context belangrijker en relevanter is dan ooit tevoren."

Bij de jaarlijkse WEF-top in het Zwitserse skioord Davos in januari komen wereldleiders, staatshoofden, ministers, bankiers en topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven bijeen. Schwab richtte het WEF in 1971 op en is sindsdien het gezicht van de organisatie. Vorig jaar deed hij al een stap terug door af te treden als uitvoerend voorzitter.