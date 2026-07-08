ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 20 doden bij aardverschuiving in China, reddingswerk voorbij

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 4:27
anp080726009 1
BEIJING (ANP) - Na afloop van de zoek- en reddingsoperaties is bevestigd dat minstens 21 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving in de westelijke Chinese provincie Gansu, meldt staatspersbureau Xinhua. De aardverschuiving trof dinsdagochtend vroeg een vallei in het district Tanchang. Daardoor kwamen 33 mensen vast te zitten.
De meeste slachtoffers waren inwoners van nabijgelegen dorpen die als tijdelijke arbeidskrachten werkten bij een staatsbosbouwbedrijf dat het gebied van de vallei beheert. De bergachtige regio, met zijn steile valleien en rivieren die het landschap doorkruisen, is gevoelig voor natuurrampen zoals plotselinge overstromingen en aardverschuivingen, vooral tijdens het regenseizoen.
Dinsdag werd China op meerdere plekken door noodweer getroffen, met veel wind en regen, al was de exacte omvang ervan onduidelijk. Volgens Xinhua werden de steden Huangshi, Huanggang, Ezhou en Xianning, alle even ten zuidoosten van Wuhan, getroffen door windstoten met snelheden tot 150 kilometer per uur.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2657400799

De dure vergissing bij een gebruikte elektrische auto: niet de kilometerstand, maar de accu

170476447_m

Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

anp070726065 1

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

shutterstock_2760838525

Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

ANP-562545963

VVD gruwt van erfbelasting, maar Nederland wil juist meer heffen op grote nalatenschappen

Loading