Ruim 25 miljoen euro gedoneerd aan Giro555 voor Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hebben sinds oktober 25,6 miljoen euro gedoneerd aan Giro555 voor de slachtoffers van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. Het geld wordt ingezet voor medische hulp, schoon drinkwater, voedsel, dekens en vaccinaties tegen onder meer polio. Intussen zijn al honderdduizenden mensen geholpen.

Giro555-actievoorzitter Harm Goossens noemt het "indrukwekkend om te zien wat Nederland heeft opgehaald. Hiermee verlenen we volop hulp aan getroffenen in het Midden-Oosten. Daar gaan we de komende tijd mee door." Na een speciale actiedag op 14 oktober stond de teller op 15 miljoen euro. In de week erna liep het ingezamelde bedrag op tot ruim 21 miljoen en ook daarna bleven er nog donaties binnenkomen. Het gironummer was open tot 31 januari.

De gebieden waar de noodhulp wordt verleend zijn Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Libanon, Syrië en Israël. Vooral nu de toegang tot Gaza is verbeterd door het staakt-het-vuren met Israël, kunnen de hulpverleners hun inspanningen daar opschalen. Ze werken aan herstel van de medische zorg, vooralsnog vanuit mobiele klinieken en noodhospitalen. Ook worden inwoners geholpen bij het herstellen van woningen en scholen.

Psychosociale steun

In alle werkgebieden is er speciale aandacht voor kinderen. Zij krijgen psychosociale steun om hun trauma's te verwerken.

In het najaar brengt Giro555 gedetailleerd rapport uit met cijfers en informatie over de actie voor het Midden-Oosten.