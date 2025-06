Wetenschappers vinden mogelijke 'aan-uit-knop' voor hart- en vaatziekten

Wetenschappers van de Universiteit van Texas hebben een soort ‘aan-uitknop’ ontdekt in het lichaam die mogelijk een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Door één specifiek stofje uit te schakelen, kunnen onderzoekers voorkomen dat het afweersysteem de vetbalans in het lichaam verstoort. En dat zou niet alleen hartproblemen kunnen tegengaan, maar ook ziektes als diabetes en zelfs bepaalde vormen van kanker

De boosdoener is een enzym (een soort eiwit dat processen in het lichaam regelt) dat actief wordt bij ontstekingen. Normaal gezien zorgen afweercellen (zogeheten macrofagen) ervoor dat cholesterol netjes wordt afgevoerd. Maar als dat enzym, genaamd IDO1, aan het werk gaat, verstoort het die taak. Het gevolg: vet hoopt zich op in de bloedvaten, met alle risico’s van dien.

Nog doeltreffender

Door IDO1 uit te schakelen, kregen de afweercellen hun normale werking terug, zagen de onderzoekers. Ze ontdekten bovendien dat een ander enzym, stikstofoxide-synthase (dat helpt bij de aanmaak van een stof die de bloedvaten verwijdt), het effect van IDO1 nog eens versterkt. Door beide tegelijk aan te pakken, hopen de wetenschappers tot een doeltreffender behandeling te komen.

De vondst is belangrijk omdat ontstekingen vaak aan de basis liggen van verschillende aandoeningen. Als je dat proces kunt beïnvloeden, zou je in theorie meerdere ziektes tegelijk kunnen voorkomen. De onderzoekers willen nu nagaan hoe het enzym precies samenwerkt met de verwerking van cholesterol. Mogelijk leidt dat ooit tot nieuwe medicijnen die ingrijpen nog vóór er schade ontstaat.