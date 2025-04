Ruim 600 kilo coke gevonden in regio Rotterdam tussen avocado's

ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft de afgelopen dagen in de Rotterdamse haven en in Barendrecht in totaal 633 kilo cocaïne onderschept. De drugs hebben een groothandelswaarde van ongeveer 16 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De verdovende middelen werden ontdekt in twee zendingen avocado's. Bij een deel van de avocado's bleek het om plastic exemplaren te gaan.

De grootste partij, 553 kilo cocaïne, is in de nacht van maandag op dinsdag gevonden tijdens een reguliere controle van de douane en zat verstopt tussen avocado's. De container was uit Peru via Panama naar Nederland vervoerd. De container was bestemd voor een bedrijf in Ridderkerk. Er zijn geen aanwijzingen dat dit bedrijf betrokken is bij de smokkel.

Afgelopen vrijdag werd bij een bedrijf in Barendrecht 80 kilo coke aangetroffen in een partij avocado's uit de Dominicaanse Republiek. Het bleek te gaan om nepavocado's gemaakt van kunststof. Ook dit bedrijf lijkt volgens het OM niets met de smokkel te maken te hebben.