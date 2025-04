Veertien arrestaties voor opruiing tot terrorisme op TikTok

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdag op verschillende plaatsen in Nederland veertien verdachten opgepakt die onder meer op TikTok hebben geprobeerd anderen aan te zetten tot terroristische misdrijven. De verdachten zijn tussen de 14 en 30 jaar oud, meldt het Openbaar Ministerie.

Verschillende politie-eenheden doen onderzoek. Acht arrestaties zijn verricht door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). De politie in Den Haag hield drie verdachten aan, de politie in Rotterdam twee en de eenheid in Amsterdam één.

Het OM doet verder geen mededelingen, in verband met de jonge leeftijd van een deel van de verdachten en de lopende onderzoeken.