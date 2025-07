Ruim half miljoen toeschouwers voor Kroatische band Thompson

ZAGREB (ANP) - In Zagreb zijn zaterdagavond 504.000 toeschouwers opgedaagd voor het concert van de omstreden rechts-nationalistische Kroatische band Thompson. Dat heeft de organisatie aan de publieke omroep HRT laten weten.

Leadzanger Marko Perković staat bekend om zijn nazisympathieën. De band is in meerdere landen verboden. In 2003 verbood Amsterdam een concert van Thompson.

Na het tweede nummer richtte Perković zich tot het publiek met een nationalistische toespraak: "Prijs Jezus en Maria, mijn lieve mensen. (...) Met dit concert tonen we eenheid. Europa moet terugkeren naar zijn traditie en christelijke wortels. Alleen zo wordt Kroatië weer sterk." Ook riep hij op tot eerbied voor de "helden die ons vaderland hebben geschapen".

Volgens Perković kwamen bezoekers niet alleen uit Kroatië, maar uit heel Europa.

De politie noemde de show de meest veeleisende politietaak ooit in Kroatië. Er werden 6500 agenten, bijna 5000 beveiligers en 70 brandweerlieden ingezet.