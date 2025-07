Atleet Laros wint prestigieuze mijl Eugene in Nederlands record

EUGENE (ANP) - Niels Laros heeft bij de Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene een sensationele zege geboekt op de Engelse mijl. De Nederlandse atleet achterhaalde na een lange eindsprint de twee lopers vooraan en won de race in een Nederlands record van 3.45,94. Hij haalde bijna drie seconden af van de vorige nationale toptijd, die ook op naam stond van de 20-jarige atleet uit Oosterhout.

De Amerikaanse favoriet Yared Nuguse en de Fransman Azeddine Habz deden in de zogeheten Bowerman Mile een aanval op het wereldrecord van 3.43,13, in 1999 gelopen door de Marokkaan Hicham El Guerrouj. Het tweetal nam ruim afstand van de rest van het veld, maar hun tempo zakte in de laatste ronde in. Laros begon in de laatste omloop aan een versnelling die hem steeds dichter bij de twee vooraan bracht. Met een uiterste krachtsinspanning wist de jonge Nederlander beide lopers nog in te halen en de zevende tijd ooit te lopen.

Stefan Nillessen eindigde als dertiende in 3.49.53.