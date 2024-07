Rusland meldt nieuwe terreinwinst in Tsjasiv Jar

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland heeft nieuwe terreinwinst gemeld bij het strategisch belangrijke Tsjasiv Jar. Het ministerie van Defensie meldt dat een buurt is veroverd in het oosten van de Oekraïense plaats in Donetsk. Het is onduidelijk of Russische troepen daar ook een kanaal zijn overgestoken dat fungeert als een natuurlijke barrière.

Het hooggelegen Tsjasiv Jar was voor de oorlog een relatief kleine plaats met 12.000 inwoners, maar wordt door de ligging inmiddels gezien als een belangrijk militair doelwit. Als Rusland de plaats in handen krijgt, zou dat de weg vrijmaken voor een verdere Russische opmars in Donetsk.

De Oekraïense autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Russische claims over het veroverde stadsdeel. Een Oekraïens Telegramkanaal dat banden heeft met het leger, maakte eerder wel melding van de verovering van dat district, Novy. Dat zou zijn platgebombardeerd en daarom zou het logisch zijn geweest om het prijs te geven.