Man overleden na steekpartij Noord-Israël

KARMIËL (ANP) - Een van de twee slachtoffers van een steekpartij in Noord-Israël is aan zijn verwondingen overleden, melden Israëlische media. De ander verkeert nog in ernstige toestand.

De twee twintigers werden neergestoken in een winkelcentrum in Karmiël, een middelgrote stad dicht bij de grens met Libanon. Een van de twee slachtoffers was in staat de aanvaller neer te schieten. Die overleed daar ter plekke.

De Israëlische politie gaat uit van een terroristische aanslag. De dader zou een Arabisch-Israëlische man zijn uit het naburige dorp Nahf. De politie heeft inmiddels mensen aangehouden in Karmiël en agenten zijn Nahf binnengegaan na de aanval.