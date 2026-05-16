Rusland: Oekraïense drone neergestort bij kerncentrale Zaporizja

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 14:06
MOSKOU (ANP/RTR) - Een Oekraïense drone is zaterdag neergestort op het terrein van de kerncentrale van Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne, meldt de door Rusland aangestelde directie van de kerncentrale.
De drone kwam terecht in de buurt van energiecentrales op het terrein. Volgens de directie is de drone niet tot ontploffing gekomen en blijft de centrale normaal functioneren.
Zaporizja is de grootste kerncentrale van Europa. In de eerste weken van de Russische invasie in 2022 werd het door Rusland ingenomen. Sindsdien beschuldigen de twee landen elkaar regelmatig van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden brengen.
Eerder deze maand constateerde het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA nog schade aan meetapparatuur als gevolg van een droneaanval. Vorige maand zou volgens Rusland een medewerker van de kerncentrale om het leven zijn gekomen door een Oekraïense aanval.
