Rusland slaat alarm over 'kritieke situatie' na olielek

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland vreest voor grote milieuschade door een olielek bij het schiereiland de Krim. "De situatie is echt kritiek", zei een woordvoerder van het Kremlin volgens Russische persbureaus. "Het is op dit moment helaas nog onmogelijk om de omvang in te schatten van de milieuschade, maar experts werken daar hard aan."

Bij de Krim kwamen eerder deze maand tijdens stormachtig weer twee olietankers met elkaar in botsing. Dat gebeurde in de Straat van Kertsj, de waterweg tussen Rusland en het geannexeerde schiereiland. Een van de schepen zonk en het andere vaartuig liep aan de grond. De gouverneur van de Krim zegt op Telegram dat hij de noodtoestand heeft uitgeroepen om "het weglekken van olieproducten in de Straat van Kertsj".

Het Russische ministerie van Transport heeft eerder gezegd dat alle ontdekte vervuiling is opgeruimd. De minister van Noodsituaties reageerde voorzichtig. Hij verklaarde dat het gevaar nog niet is geweken en dat zich nieuwe lekkages kunnen voordoen.