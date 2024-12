Evenepoel mikt pas op rentree medio april in Brabantse Pijl

BRUSSEL (ANP) - Wielrenner Remco Evenepoel heeft langer nodig om te herstellen van zijn verwondingen door de aanrijding met een bestelbusje begin deze maand. De tweevoudig olympisch kampioen dacht aanvankelijk begin maart terug te keren in het wielerpeloton, maar de Belg verwacht nu pas medio april zijn eerste koers te kunnen fietsen.

"Het plan is om mijn seizoen te beginnen in de Brabantse Pijl (18 april) en daarna de heuvelklassiekers (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik) te rijden om te winnen. Dat zal ook nodig zijn om ritme op te doen voor de Tour de France", zegt de renner van Soudal Quick-Step in La Dernière Heure. "De Giro d'Italia zal waarschijnlijk te vroeg komen, al weet je het natuurlijk nooit."

Evenepoel brak door de harde botsing met het busje een rib, zijn rechterschouderblad en zijn rechterhand, kneusde beide longen en ontwrichtte een sleutelbeen. "Per dag voel ik kleine verbeteringen. Soms voel ik nog wel wat pijn aan mijn schouder. Dat betekent dat de blessure nog aan het genezen is en dat het toch wel ernstig was", aldus Evenepoel.