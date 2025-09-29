Rusland stapt officieel uit Europees antimartelverdrag

MOSKOU (ANP) - Rusland is officieel uit het Europese verdrag gestapt dat foltering moet voorkomen, meldt persbureau RIA Novosti. President Vladimir Poetin tekende maandag de wet die de terugtrekking uit het zogeheten CPT-verdrag formaliseert en die eerder deze maand werd voorgelegd aan het Russische lagerhuis.

Rusland ratificeerde het zogeheten CPT-verdrag in 1998, op grond waarvan het Europese Antifoltercomité gevangenissen van lidstaten mag inspecteren. Volgens het land blokkeert de Raad van Europa, waar het land in 2022 uit werd gezet vanwege de invasie van Oekraïne, Russische deelname aan het comité dat toezicht houdt op naleving van het verdrag.

Vorige week dinsdag rapporteerde een VN-comité dat Rusland sinds het begin van zijn oorlog in Oekraïne stelselmatig burgers in dat land martelt in meer dan honderd detentiecentra. Ook zouden onder meer schijnexecuties worden uitgevoerd en stroomschokken worden toegediend.