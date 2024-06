Rusland wil weer raketten produceren die eerder verboden waren

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland is van plan om weer korte- en middellangeafstandsraketten te produceren, waarvan de productie onder een verdrag uit de Koude Oorlog verboden was. Het gaat om raketten die een bereik hebben van tussen de 500 en 5500 kilometer.

De Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie sloten het zogeheten INF-verdrag eind jaren tachtig. De VS beschuldigden Moskou van overtreding ervan en trokken zich in 2019 terug uit het verdrag. Het Kremlin verklaarde vervolgens zich aan het verdrag te zullen houden zolang de Amerikanen geen raketten in de buurt van Rusland plaatsen.

Maar volgens president Vladimir Poetin hebben de VS onlangs dergelijke raketten ingezet tijdens oefeningen in Denemarken. "We moeten hierop reageren en besluiten wat we nu op dit gebied moeten doen", zei hij. Volgens hem moet Rusland de productie weer opstarten en uiteindelijk ook een besluit nemen over de plaatsing ervan.