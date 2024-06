Kickbokser Ben Saddik moet cel in om witwaspraktijken

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Kickbokser Jamal Ben Saddik moet veertig maanden de gevangenis in. De 33-jarige Belg is veroordeeld voor witwassen en oplichting in Nederland. Ook moet hij een boete van 40.000 euro betalen.

Ook zijn broer werd in de zaak veroordeeld, net als een derde betrokkene. Ben Saddik zou onder meer contant geld hebben ontvangen, dat hij vervolgens via vennootschappen overboekte op betaalrekeningen onder het mom van loon.

Ben Saddik is vaker in opspraak geweest. Kickboksorganisatie Glory schorste hem in mei voor een half jaar omdat hij een trappende beweging maakte naar Rico Verhoeven. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd van Verhoeven tegen Nabil Khachab op 9 maart in de Gelredome in Arnhem.

De Belg vocht in 2021 zelf nog tegen Verhoeven. De Nederlander wankelde toen in de eerste twee rondes, maar hij gaf niet op en werd in de vierde ronde als winnaar aangewezen.