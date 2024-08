Russen claimen verovering Oekraïense plaats New York

MOSKOU/KYIV (ANP/AFP) - De Russische strijdkrachten melden de verovering van de plaats New York in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Volgens de Russen was het een belangrijk logistiek knooppunt voor Oekraïense troepen.

"Novgorodskoye (de oude Russische naam voor New York) is bevrijd", aldus het Russische ministerie van Defensie. De nederzetting, die in de 19e eeuw door Duitse kolonisten werd bewoond, droeg de naam New York tot 1951. De Sovjetautoriteiten herdoopten de plaats midden in de Koude Oorlog tot "Nieuwe stad". Onder druk van Oekraïense activisten werd het medio 2021 weer New York.

Het dorp, dat zo'n 10.000 inwoners telde, ligt bij de grotendeels verwoeste stad Toretsk, die sinds enkele weken doelwit is van een Russisch offensief. Hier in Oost-Oekraïne blijven de Russische troepen, beter uitgerust en talrijker, geleidelijk oprukken.