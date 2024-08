Hamas vindt uitspraken Biden over onderhandelingen misleidend

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Hamas stelt dat de Amerikaanse president Joe Biden misleidende uitspraken heeft gedaan over het bereiken van een wapenstilstand in de Gazastrook. Daarmee zou hij Israël "groen licht" geven voor de oorlog in het gebied.

De Verenigde Staten zijn net als Egypte en Qatar betrokken bij de onderhandelingen. Biden zei dat Hamas afstand neemt van een bestand. "Deze misleidende claims weerspiegelen niet de werkelijke positie van de beweging, die graag een staakt-het-vuren wil bereiken", aldus Hamas. Biden zou met zijn uitspraken toestemming geven voor meer "misdaden tegen weerloze burgers".

Hamas meent flexibiliteit te hebben getoond en geeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu opnieuw de schuld van het gebrek aan voortgang bij de onderhandelingen. Het laatste voorstel zou ingaan tegen wat eerder was overeengekomen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bezoekt dinsdag Egypte en Qatar voor gesprekken over een bestand. Ook deze landen treden op als bemiddelaars. De Egyptische president Abdel Fattah al Sisi zei na een overleg met Blinken dat het tijd is om de oorlog te beëindigen en waarschuwde dat het conflict zich regionaal kan verspreiden.