Rusland zet Britse diplomaat uit om spionageverwijt

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 10:39
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Een Britse diplomaat moet Rusland verlaten omdat hij verdacht wordt van spionage. Dat melden Russische media op basis van veiligheidsdienst FSB. Hij krijgt twee weken om het land te verlaten. De Britse zaakgelastigde in Rusland is gesommeerd om uitleg te komen geven.
De man zou zich hebben beziggehouden met "heimelijke inlichtingen die Ruslands veiligheid" in gevaar brachten, aldus de FSB. Zo zou hij onder meer hebben geprobeerd gevoelige informatie los te krijgen over de Russische economie. Ook zou hij de wet hebben geschonden door valse informatie op te geven voor zijn visumaanvraag, aldus de FSB.
Medio januari zette Rusland ook al iemand van de Britse diplomatieke missie het land uit. Het Verenigd Koninkrijk sprak toen van "kwaadaardige en ongegronde aantijgingen tegen onze staf".
