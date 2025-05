Saudi-Arabië treedt harder op tegen illegale deelname aan hadj

RIYAD (ANP/AFP) - Saudi-Arabië gaat harder optreden tegen illegale deelname aan de hadj. Voor de bedevaartstocht naar Mekka is een vergunning nodig, maar in de praktijk zijn er ook altijd pelgrims die zich niet aan die regel houden.

Regelmatige invallen, dronebewaking en sms-waarschuwingen moeten helpen bij het opsporen van bedevaartgangers zonder vergunningen. Die mensen mengen zich tijdens de hadj, die volgende week begint, onder de andere moslims. De boodschap "geen hadj zonder vergunning" wordt verkondigd in winkelcentra, op reclameborden en via verschillende mediaplatformen.

Vorig jaar stierven 1301 pelgrims, een groot deel door oververhitting. De meerderheid had geen vergunning en dus geen toegang tot bijvoorbeeld gekoelde ruimtes. De autoriteiten hebben sindsdien ingezien "dat de grootste uitdaging ligt in het voorkomen dat ongeautoriseerde pelgrims het succes van het hadj-seizoen ondermijnen", zei een functionaris die betrokken is bij de organisatie van de hadj.