Groei toeristische overnachtingen in Amsterdam vlakt af

AMSTERDAM (ANP) - Het toerisme in Amsterdam groeit nog wel, maar niet meer zo hard als voorheen. Uit nieuwe cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal toeristische overnachtingen in 2024 is uitgekomen op 22,9 miljoen, dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. Voor dit jaar worden tussen de 23 en 24,6 miljoen overnachtingen voorzien.

De cijfers vallen lager uit dan de prognose die de gemeente een jaar geleden had laten opstellen. Daarin werd het aantal toeristenovernachtingen voor 2024 geraamd tussen 22,9 en 25,4 miljoen, en voor dit jaar tussen 23,2 en 26 miljoen.

Volgens de gemeente is de afvlakking het gevolg van de maatregelen die de stad heeft genomen om het toerisme in te dammen. De toeristenbelasting is verhoogd, het aantal rivier- en zeecruises is beperkt en er is een verbod op de bouw van nieuwe hotels. Ook particuliere vakantieverhuur, zoals via Airbnb, is aan banden gelegd.

Sommatie

De gemeente verwacht het aantal overnachtingen voorlopig nog niet te kunnen terugbrengen tot 20 miljoen per jaar, zoals ze zelf in 2021 neerlegde in een verordening. Daarvoor moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Welke dat zijn is nog niet bekend.

Het burgerinitiatief 'Amsterdam heeft een Keuze' vindt dat Amsterdam meer werk moet maken van het terugdringen van massatoerisme en heeft de gemeente afgelopen week een sommatie met die strekking gestuurd. Als daar niets uitkomt, dan volgt een dagvaarding.