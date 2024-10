Schoof: effect asielmaatregelen op instroom moet nog blijken

DEN HAAG (ANP) - Het moet nog blijken welk effect het pakket van asielmaatregelen heeft op het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, zei premier Dick Schoof vrijdagmiddag bij zijn persconferentie. Hij weigerde meermaals om hier een cijfer op te plakken. Dat is "afwachten" volgens de minister-president. "Het is moeilijk om de asielinstroom een-op-een te herleiden tot de maatregelen die je neemt."

De premier durft wel in algemene termen te voorspellen dat het pakket tot een "vermindering van de instroom en een vermeerdering van de terugkeer" zal leiden. Hij wil alleen niet zeggen of het hier om honderden of duizenden mensen gaat. "Grip is meer dan alleen maar een getal", aldus Schoof.

Op de vraag welke specifieke maatregelen effect hebben op het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, wil de minister-president eveneens geen antwoord geven. Schoof houdt vol dat het "samenhangende pakket" de instroom omlaag zal brengen.