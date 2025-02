Schoof: Van den Broek werkte onvermoeibaar aan sterk Nederland

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof is vol lof over de voormalige CDA-minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek, die zaterdag is overleden. "Met wijsheid, volharding en grote kennis van zaken werkte hij onvermoeibaar aan een sterk Nederland in een sterk en verenigd Europa", schrijft hij op X.

Bovendien vertegenwoordigde de minister van Staat volgens de premier "jarenlang in persoon het beste dat de Nederlandse diplomatie de wereld te bieden heeft". Schoof wenst de familie veel sterkte toe bij dit verlies. Van den Broek is 88 jaar geworden.