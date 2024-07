Schutter moordaanslag Trump kon geïdentificeerd worden door wapen

BETHEL PARK (ANP) - Het wapen waarmee zaterdag in Pennsylvania een moordaanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump werd gepleegd, is gebruikt om de schutter te identificeren. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Volgens ABC News melden bronnen bij de politie dat het wapen legaal was aangeschaft door zijn vader.

Thomas Matthew Crooks maakte voor de aanslag gebruik van een semiautomatisch vuurwapen van het type AR-15. Volgens de autoriteiten had de 20-jarige man uit Pennsylvania verder niets bij zich waarmee hij geïdentificeerd kon worden. De schutter werd na de aanslag doodgeschoten door de veiligheidsdienst. Het vuurwapen werd in beslag genomen voor onderzoek.

Volgens de Wall Street Journal is nabij de locatie van de campagnebijeenkomst in Bethel Park waar Trump zaterdag werd beschoten ook de vermoedelijke auto van de schutter gevonden. Bronnen melden aan de krant dat er explosieven in het voertuig zijn aangetroffen.

Crooks stond geregistreerd als Republikein. In 2021 schonk hij 15 dollar aan een politieke actiegroep die juist geld inzamelt voor linkse en Democratische politici. Hij had geen strafblad.