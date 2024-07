Kopecky treurt om tweede plaats in Giro, maar is blij met vorm

L'AQUILA (ANP) - Tot een rechtstreeks sprintduel met rozetruidraagster Elisa Longo Borghini kwam het in de slotetappe van de Giro d'Italia niet voor Lotte Kopecky. De Belgische wereldkampioene had met de op de streep te verdienen bonificatieseconden voor de eerste drie het verschil van 1 seconde met de Italiaanse nog goed kunnen maken, maar drie rensters reden vooruit en voorkwamen dat scenario.

"Als je zo dicht bij de eindzege bent, is dat best jammer", zei de wereldkampioene van het Nederlandse SD Worx-Protime, die wel met een goed gevoel richting de Olympische Spelen gaat.

"Vandaag was niet zo'n leuke dag", vertelde de Belgische op de website van haar ploeg. "Het was lastig om te controleren, iedereen probeerde in de vlucht mee te komen, wat natuurlijk hun recht is. Mijn ploeggenoten deden wat ze konden om alles weer bij elkaar te krijgen, maar dat is niet gelukt. Het is helemaal geen schande om te verliezen van Elisa Longo Borghini. Ze is een steengoede wielrenster."

Kopecky was vooral in de Giro om zich in vorm te fietsen voor de Spelen. "Ik moet ook het grotere plaatje bekijken. Ik heb een uitstekende vorm te pakken. Hier haal ik veel vertrouwen uit. Ik moet gewoon trots zijn op mijn team en mezelf."