Sekstherapeut en televisiepresentator Dr. Ruth (96) overleden

NEW YORK (ANP) - Sekstherapeut en televisiepersoonlijkheid Ruth Westheimer, beter bekend als Dr. Ruth, is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. Zij overleed vrijdag in haar woning op Manhattan in New York.

Westheimer predikte in talloze boeken, televisieprogramma's en met bordspellen dat mensen vaak, veilig en creatief seks moesten hebben. De openheid en humor waarmee zij dit deed, maakte haar een geliefde mediapersoonlijkheid.

Haar ouders stuurden Westheimer voor de oorlog weg uit nazi-Duitsland, naar een weeshuis in Zwitserland. Tot 1941 ontving zij nog brieven van haar ouders, later kwam zij er achter dat haar hele familie was afgevoerd en vermoord. Op haar zestiende emigreerde Westheimer naar Palestina.

Huwelijkshandboek

Zij las naar eigen zeggen op haar tiende stiekem het "huwelijkshandboek" over seks dat haar ouders ver weg in de kast hadden verstopt. In haar biografie All In A Lifetime vertelde Dr. Ruth hoe zij op haar zeventiende in een kibboets voor de eerste keer seks had. "Ik leerde dat de eerste keer ook ontzettend leuk kan zijn, als je maar verliefd bent", schreef ze daarover.

In Israël diende zij als militair, in Parijs studeerde zij psychologie. Daarna vestigde Dr. Ruth zich in Amerika, waar zij als seksuoloog les gaf aan prestigieuze instellingen als Columbia University en West Point. In de jaren tachtig groeide zij uit tot een nationale mediapersoonlijkheid. Zij presenteerde meerdere radioshows en vijf populaire televisieprogramma's, waaronder het iconische Ask Dr. Ruth, en schreef meer dan veertig boeken.

Communicatie

Westheimer bepleitte dat communicatie in bed cruciaal is voor plezierige intimiteit en geslaagde bedprestaties. Zij verklaarde geen enkel onderwerp taboe, van orgasmes tot condoomgebruik of erectieproblemen. Meestal wenste zij bellers na een gesprek met haar kenmerkende accent "Good sex!".

Westheimer trouwde drie maal; de laatste keer was op haar 32e met ingenieur Manfred Westheimer, met wie ze tot zijn dood in 1997 samenbleef. Zij kregen twee kinderen. Dr. Ruth ontving talloze internationale onderscheidingen voor haar baanbrekende werk op het gebied van seks en seksualiteit.