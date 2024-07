Pogacar grijpt kans om tijd te pakken op concurrentie

SAINT-LARY-SOULAN (ANP) - Tadej Pogacar was aanvankelijk niet van plan aan te vallen in de veertiende etappe van de Tour de France, maar deed dat toch toen hij de kans zag op de Pla d'Adet. "Dat was instinct. Ik zag een mogelijkheid om over te springen naar Adam en die kon me nog een beetje helpen", zei de Sloveen van UAE Team Emirates over de aanval van ploeggenoot Adam Yates. Hij kwam uiteindelijk solo over de streep.

Pogacar zei dat hij eigenlijk van plan was om voor de etappezege te sprinten en zo een paar seconden te winnen. "Maar dit is beter. Dit is heel goed nieuws en laten we dat momentum en die energie in het team houden", zei de Sloveen die zijn team bedankte. "Deze overwinning is voor mijn ploeggenoten."

De geletruidrager liep verder uit op zijn concurrenten Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. In het algemeen klassement leidt Pogacar met 1.57 voorsprong op Vingegaard en 2.22 op Evenepoel.