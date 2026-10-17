Je opent je mail en leest dat je als deelnemer van de Postcode Loterij een fiets hebt gewonnen. Bovenaan staat 'Nationale Postcode Loterij'. Aan dat ene woord zie je al dat de mail nep is. De loterij heet sinds januari 2026 namelijk gewoon Postcode Loterij.

Volgens AVROTROS Opgelicht?! krijgt de redactie veel meldingen over deze phishingmail. De Postcode Loterij heeft tegenover het programma bevestigd dat de mail niet van haar komt. Op 15 oktober waarschuwde de loterij er ook zelf voor op haar site, en ze laat daar weten dat het probleem bekend is en wordt onderzocht.

Een fiets als 'blijk van waardering'

De mail opent volgens Opgelicht?! met de zin: "Wij zijn verheugd u te informeren dat u bent geselecteerd als een van onze gewaardeerde winnaars!" De fiets zou je krijgen als blijk van waardering voor je deelname, en je kunt hem zogenaamd claimen via een link in de mail.

Die link leidt niet naar de loterij. Opgelicht?! schrijft dat de mail vanaf verschillende onbekende mailadressen wordt verstuurd, en dat het webadres achter de link naar sites gaat die niets met de Postcode Loterij te maken hebben. Ook het logo in de mail is het oude logo.

Echte post van de loterij noemt zichzelf Postcode Loterij, zonder 'Nationale'.

De afzender verraadt de mail ook

Het tweede herkenningsteken zit in het mailadres. Volgens de loterij staat haar naam altijd in het adres van de afzender, zoals '@postcodeloterij.nl'. Kijk daarom naar het volledige mailadres en niet alleen naar de naam die je mailprogramma laat zien.

Een link op zich bewijst niets. De loterij zegt zelf dat haar mails wel links bevatten, maar dat ze je nooit zal vragen om geld over te maken. Opgelicht?! wijst er bovendien op dat oplichters soms ook de afzender vervalsen (spoofing). Een goed mailadres is dus geen garantie.

Zo controleer je zelf of je iets gewonnen hebt

Om iets te winnen hoef je niets te claimen. Volgens het deelnemersreglement van de Postcode Loterij worden alle geldprijzen overgemaakt naar het rekeningnummer waarvan je inleg wordt afgeschreven. Op haar site schrijft de loterij dat gewonnen geldprijzen automatisch op je rekening worden gestort, en dat andere prijzen thuis worden bezorgd.

Twijfel je? Op postcodeloterij.nl/uitslagen kun je volgens de loterij eenvoudig zien of er op de postcode waarmee je meespeelt een prijs is gevallen. Daar ga je zelf naartoe, dus niet via een link in een mail.

Een echte prijs komt vanzelf. Iets claimen via een link hoeft niet.

Niet de eerste keer

Oplichters gebruiken de naam van de loterij vaker. In maart 2025 schreef Opgelicht?! over een nepmail over een gewonnen prijs van €15.000. Daarna belden criminelen de ontvangers om ze te 'helpen' bij een verificatie. Een slachtoffer vertelde toen dat er ondertussen geld van zijn spaarrekening werd weggesluisd. In september waarschuwde de loterij volgens CasinoNieuws voor mogelijke phishingmails. Een onbevoegde partij had namelijk geprobeerd te achterhalen welke mailadressen in haar systemen staan.

Volgens de loterij is er bij dat incident in geen andere persoonsgegevens gekeken, en heeft niemand toegang gekregen tot haar interne systemen. Of de fietsmail daarmee te maken heeft, is niet bekend. Welke echte nummers je kunt bellen als iemand namens een instantie contact met je opneemt, lees je in ons eerdere stuk 'Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon'.

Wat je nu kunt doen