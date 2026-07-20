Statiegeld-abri's voor wandelaars op route Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Wandelaars kunnen hun lege blikjes en flesjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse achterlaten in speciale statiegeld-abri's. Voor het eerst worden deze abri's, met vakjes waarin flesjes en blikjes passen, op diverse plekken langs de route geplaatst. Ook enkele bushokjes langs de route veranderen in doneerpunten. Initiatiefnemer is Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, dat verpakkingen recyclet.

Met deze voorzieningen belandt minder afval op de grond en kunnen mensen de lege flesjes en blikjes makkelijker verzamelen en inleveren, denkt Statiegeld Nederland. Deze organisatie zorgt ook voor extra inleverpunten in de binnenstad. "We verwachten op deze manier ongeveer 100.000 lege statiegeldverpakkingen in te zamelen," zegt directeur Jeroen Hillen.