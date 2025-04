Steeds meer regio's in Spanje en Portugal krijgen stroom terug

MADRID (ANP) - Steeds meer regio's in Spanje en Portugal zijn weer aangesloten op het stroomnet. Netbeheerder Red Eléctrica meldde om middernacht dat ruim 60 procent van de Spaanse energievoorziening is hersteld. In Barcelona en Baskenland kwam de stroom in de loop van de middag alweer terug.

In Portugal kwam de stroom maandagavond ook geleidelijk weer terug. Netbeheerder REN meldde dat 85 van de 89 onderstations weer op het elektriciteitsnet waren aangesloten.

De Portugese premier Luís Montenegro zei eerder maandagavond al te verwachten dat de stroomvoorziening in de nacht van maandag op dinsdag volledig wordt hersteld.

De stroomuitval zou zijn veroorzaakt door een ontkoppeling van het Spaanse en Franse stroomnetwerk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. "Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt", zei de Spaanse premier Pedro Sánchez er maandagavond in een tv-toespraak over.