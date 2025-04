Amnesty: Trump-effect zorgt voor wereldwijde mensenrechtencrisis

BRUSSEL (ANP) - De eerste honderd dagen van Donald Trump als president van de Verenigde Staten hebben voor een wereldwijde mensenrechtencrisis gezorgd, stelt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie spreekt in het jaarrapport van een "Trump-effect" en zegt dat zijn beleid miljarden mensen in gevaar brengt.

"Na honderd dagen in zijn tweede termijn heeft president Trump alleen maar volslagen minachting getoond voor universele mensenrechten", aldus Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty. "Zijn regering heeft snel en doelbewust cruciale Amerikaanse en internationale instellingen en initiatieven aangevallen die bedoeld waren om onze wereld veiliger en rechtvaardiger te maken."

De regering van Trump besloot al snel na zijn aantreden om de financiering van verschillende hulpprogramma's in het buitenland te beperken of helemaal te schrappen. Daardoor komen volgens Amnesty onder meer de aanpak van klimaatverandering en het tegengaan van wereldwijde ongelijkheid onder druk te staan. Ook voor vrouwenrechten, lhbti-rechten en de aanpak van nepnieuws zou de toekomst er somber uitzien.

Callamard erkent dat Trump niet in z'n eentje verantwoordelijk is voor de slechte staat van de mensenrechten in de wereld. Trumps beleid "versnelt en verergert al aanwezige schadelijke trends", zo staat in het rapport.

Daarin is ook specifiek aandacht voor de oorlog in de Gazastrook, die Amnesty heeft aangemerkt als een genocide op de Palestijnse bevolking. Ook noemt de organisatie de oorlogen in Oekraïne, Soedan en Myanmar. Het afgelopen jaar zou duidelijk hebben gemaakt "hoe hels de wereld kan zijn als de machtigste staten het internationaal recht overboord gooien en multilaterale instellingen negeren".