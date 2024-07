Stembureaus geopend in Frankrijk voor tweede ronde verkiezingen

PARIJS (ANP/AFP) - De stembureaus in Frankrijk zijn zondagochtend om 08.00 uur geopend voor de tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen.

Op de meeste locaties kan tot 18.00 uur worden gestemd. In grote steden kan dat tot 20.00 uur. Daarna volgt een exitpoll.

Tijdens de eerste ronde, een week geleden, wist de radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen de meeste stemmen te behalen. Voor de coalitie van president Emmanuel Macron viel het resultaat juist tegen. Toch is nog onzeker of RN zondag een meerderheid van de zetels kan behalen. Het percentage stemmen staat niet gelijk aan het percentage zetels in het parlement. Frankrijk heeft een stelsel waarbij in elk district één parlementariër wordt gekozen.

Opkomst

In 501 districten wisten parlementsleden zich tijdens de eerste ronde nog niet te verzekeren van een zetel in het parlement. In de tweede ronde doen alleen kandidaten mee die vorige week meer dan 12,5 procent van de stemmen kregen.

Tijdens de eerste ronde was er een opkomst van 66,7 procent. Zondag wordt een vergelijkbaar opkomstspercentage verwacht.