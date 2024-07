Erdogan feliciteert Turks elftal toe na uitschakeling door Oranje

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de spelers van het Turkse elftal een hart onder de riem gestoken na de uitschakeling door Oranje in de kwartfinale van het EK voetbal in Duitsland zaterdagavond. "Ik feliciteer jullie allemaal. Ook al is dit het resultaat dat we vandaag hebben behaald, zijn jullie onze kampioenen", zei hij volgens Turkse media tijdens een bezoek aan de kleedkamer in Berlijn.

Erdogan schudde in de kleedkamer de voetballers, onder wie de geschorste voetballer Merih Demiral, de hand. Turkse media meldden donderdag dat een rel rondom Demiral de doorslaggevende reden was voor de president om naar Duitsland af te reizen.

De Duitse regering ontbood donderdag de Turkse ambassadeur in Berlijn om een handgebaar dat de verdediger maakte tijdens de achtste finale tegen Oostenrijk. Demiral vierde zijn doelpunt met een 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Deze groepering steunt Erdogan, maar is buiten Turkije zeer controversieel. In Duitsland staan de Grijze Wolven onder toezicht. De UEFA schorste de voetballer voor het duel tegen Oranje.

Het Nederlands elftal versloeg Turkije in Berlijn met 2-1. Woensdagavond speelt Oranje de halve finale tegen Engeland.