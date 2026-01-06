ECONOMIE
Strooizout bijna op in sommige gemeenten, activiteiten aangepast

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 18:04
DEN HAAG (ANP) - Meerdere gemeenten melden dat het strooizout plaatselijk bijna op is. Dat is bijvoorbeeld het geval in Heiloo, Bergen en Leiderdorp. Daardoor kan alleen op de belangrijkste wegen gestrooid worden of wordt het strooizout gemengd met zand.
In Tiel gaat woensdag het wijkfeest voor de winnaars van de Postcode Loterij niet door vanwege de verwachte weersomstandigheden, meldt de gemeente. De inwoners krijgen nog wel te horen welk bedrag zij hebben gewonnen. Het Muiderslot is dinsdag en woensdag gesloten "met het oog op ieders veiligheid".
Sommige gemeentehuizen hebben de openingstijden aangepast en melden problemen met het op tijd leveren van documenten zoals rijbewijzen. Meerdere nieuwjaarsrecepties zijn afgezegd.
Na maandag hebben nog meer gemeenten dinsdag gemeld het afval niet of minder op te kunnen halen door sneeuw en gladheid. Daar wagen ze zich veelal vanaf donderdag pas weer aan. Ook ophaalmomenten van kerstbomen zijn vaak uitgesteld.
