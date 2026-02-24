VS gebruikte mysterieus sonisch wapen in Venezuela: “We begonnen allemaal uit onze neus te bloeden, sommigen braakten bloed”

Heeft Amerika bij de arrestatie van de Venezolaanse president Maduro een mysterieus wapen ingezet? President Donald Trump zegt van wel. Maar volgens ingewijden bestaat zijn spectaculaire ‘discombobulator’ helemaal niet en gaat het om een ander mysterieus wapen.

In een interview met de New York Post liet Trump zich ontvallen dat hij niet over de ‘discombobulator’ (ontwrichter) mocht praten, maar dat het “de apparatuur van de vijand onbruikbaar maakte” tijdens de gevangenneming. Stoere taal, maar volgens een hoge Amerikaanse functionaris is het onzin. “De president verwart mogelijk verschillende mogelijkheden tot één enkel wapen dat niet bestaat”, zegt de bron tegen CNN.

Sonisch wapen

Wat is er dan wél gebruikt tijdens Operatie Absolute Resolve? Volgens CNN zette het Amerikaanse leger cybermiddelen in om Venezolaanse waarschuwings- en verdedigingssystemen plat te leggen. Daarnaast zouden bestaande akoestische systemen zijn ingezet om personeel op de grond te desoriënteren.

In beeld komt onder meer het Active Denial System (ADS), een zogeheten warmtestralenwapen dat gebruikmaakt van gerichte energie. Het Amerikaanse leger noemt het een niet-dodelijk systeem dat een onzichtbare straal elektromagnetische golven afvuurt. Die dringt door tot in de bovenste huidlaag en veroorzaakt een intense hitteprikkel, waardoor mensen automatisch wegvluchten.

Officieel is niet bevestigd dat ADS daadwerkelijk is gebruikt. Maar uitspraken vanuit Caracas voeden de speculatie. De woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt, citeerde een Venezolaanse bewaker die zei dat de VS “iets had gelanceerd” dat “leek op een zeer intense geluidsgolf”.

‘Mijn hoofd explodeerde’

De getuigenis is heftig. “Plotseling voelde ik alsof mijn hoofd van binnenuit explodeerde”, vertelt de bewaker. “We begonnen allemaal uit onze neus te bloeden. Sommigen braakten bloed. We vielen op de grond en konden ons niet meer bewegen.” Volgens hem konden zij na de aanval niet eens meer opstaan.

Dat doet denken aan de Long Range Acoustic Device (LRAD), een akoestisch systeem dat extreem harde, pijnlijke geluidsgolven kan produceren. LRAD’s zijn controversieel vanwege mogelijke blijvende schade.

The War Zone wijst erop dat het Amerikaanse leger heeft geëxperimenteerd met een combinatie van ADS en LRAD. Mogelijk is dát wat Trump nu als één allesvernietigend superwapen verkoopt.

Niet voor het eerst

Het zou niet de eerste keer zijn dat de VS worden beschuldigd van mysterieuze energiewapens. In Syrië spraken Koerdische strijders eerder over een “elektriciteitsbom”. “Leden van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemen het hier een elektriciteitsbom omdat ze de echte naam niet kennen”, meldde een journalist destijds. Strijders waarschuwden: “Als een vliegtuig een elektriciteitsbom wil droppen, wordt ons verteld dat we alle metalen voorwerpen die we bij ons hebben moeten laten vallen. Anders verbranden we net als ISIS-strijders.”