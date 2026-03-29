Syrië meldt nieuwe drone-aanval vanuit Irak

DAMASCUS (ANP/AFP) - Syrië zegt een aanval te hebben afgeslagen die vanuit Irak is uitgevoerd op een Amerikaanse basis. Onderminister van Defensie Sipan Hamo meldde dat vier drones waren gelanceerd vanuit het buurland.

Volgens Hamo konden de drones worden neergehaald voordat slachtoffers vielen. "Wij houden Irak verantwoordelijk en roepen het op om te voorkomen dat er opnieuw aanvallen plaatsvinden die onze stabiliteit bedreigen."

De onderminister zei dat dit keer een basis in Qasrak het doelwit was. Syrië meldde zaterdag al dat een drone-aanval op een andere basis was afgeslagen en eerder in de week waren er berichten dat een raketbeschieting vanuit Irak had plaatsgevonden.

VS in Syrië

Onduidelijk is wie achter de jongste aanval zit. In Irak bevinden zich pro-Iraanse gewapende groepen die ook betrokken zijn bij de oorlog in de regio.

De VS hebben al jaren troepen gelegerd in Syrië, maar die aanwezigheid wordt afgebouwd. Er zijn de afgelopen maanden militairen teruggetrokken uit meerdere bases.