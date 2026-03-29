Antonelli ondanks 'verschrikkelijke start' jongste WK-leider ooit

door anp
zondag, 29 maart 2026 om 9:35
SUZUKA (ANP) - De 19-jarige Kimi Antonelli is na zijn winst in de Grote Prijs van Japan de jongste leider ooit in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Hij lost Lewis Hamilton af, die sinds zijn winst in de Grote Prijs van Spanje in 2007 in de boeken stond als jongste WK-leider ooit. Hamilton was destijds 22 jaar oud.
Antonelli was blij na zijn zege op het circuit van Suzuka, zijn tweede op rij. Hij benoemde in het flashinterview na afloop zijn "verschrikkelijke start". De Italiaan vertrok van pole position, maar zakte in de eerste ronde naar de zesde plaats. "Ik moet nog even nagaan wat daar misging, het is dit jaar steeds een zwak punt", zei hij.
De jongeling van Mercedes gaf wel toe dat de crash van Oliver Bearman hem had geholpen. De coureurs voor hem waren net van banden gewisseld, toen de safetycar de baan op kwam. Antonelli kon profiteren van een pitstop zonder noemenswaardig tijdverlies. "Ik had geluk met de safetycar, maar het tempo van de auto op de harde band was ongelooflijk. Ik voelde me heerlijk in de auto."
