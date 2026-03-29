Antonelli zegeviert ook in Grote Prijs Japan, Verstappen achtste

SUZUKA (ANP) - Kimi Antonelli heeft zijn tweede zege op rij geboekt in de Formule 1. De 19-jarige Italiaan reed na een indrukwekkend optreden op het circuit van Suzuka zijn Mercedes naar de overwinning in de Grote Prijs van Japan.

Antonelli nam met de winst ook de leiding over in het wereldkampioenschap van zijn teamgenoot George Russell. De Brit eindigde als vierde.

Max Verstappen rukte in de beginfase op van de elfde naar de achtste plaats, maar toen stokte zijn inhaalrace. Het lukte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull niet om Pierre Gasly (Alpine) in te halen, waardoor hij genoegen moest nemen met de achtste plaats.

Oscar Piastri gaf zijn eerste race van dit jaar glans met de tweede plaats. De Australiër van McLaren kon dat succes wel gebruiken na twee mislukkingen. In de openingsrace in Australië crashte Piastri in de opwarmronde en in China kon hij door problemen met de accu niet van start gaan.