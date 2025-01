Syrische minister belooft persvrijheid na val Assad-regime

DAMASCUS (ANP/AFP) - De nieuwe Syrische minister van Informatie heeft zijn landgenoten persvrijheid in het vooruitzicht gesteld nu dictator Bashar al-Assad is verdreven. Minister Mohamed al-Omar vertelde persbureau AFP dat "we in de komende periode gaan werken aan de reconstructie van een medialandschap dat vrij, objectief en professioneel is".

Syrië had onder het regime van de verdreven Assad geen goede naam op het gebied van persvrijheid. Het land stond vorig jaar op een ranglijst van Reporters Without Borders op plaats 179 van de 180, onder Afghanistan en net boven hekkensluiter Eritrea. Minister Omar beaamde dat het regime aan censuur deed en beloofde beterschap nu een coalitie van rebellengroepen de macht heeft overgenomen. Hij maakt deel uit van een overgangsregering.

"We willen niet op dezelfde voet verder gaan", zei de minister. "Daarmee bedoel ik: dat er officiële media zijn die als doel hebben om het imago van de machthebbers op te poetsen."