Brandweer Nederland: agressie tegen hulpverleners onacceptabel

ARNHEM (ANP) - Brandweer Nederland noemt het onacceptabel dat hulpverleners worden belaagd tijdens hun werk en zich tijdens de nieuwjaarsnacht enkele keren zelfs moesten terugtrekken. "De jaarwisseling is voor sommigen een vrijbrief voor anarchie en geweld, maar dat zijn niet de werkomstandigheden waarvoor je tekent als hulpverlener", zegt voorzitter Tijs van Lieshout.

In Culemborg moest de brandweer uitrukken, omdat een aantal auto's in brand was gestoken. De brandweerlieden moesten zich verschillende keren terugtrekken en konden pas goed hun werk doen onder bescherming van de ME. Ook de vrijwillige brandweer in Uithoorn moest zich terugtrekken omdat brandweerlieden werden bekogeld met zwaar vuurwerk.

"Het is ons werk om te zorgen dat iedereen veilig het nieuwe jaar kan inluiden, maar dat wordt onmogelijk gemaakt door mensen die de brandweer doelbewust aanvallen", aldus Van Lieshout. "De duizenden vrijwillige en beroepsbrandweerlieden die vannacht aan het werk waren, offeren hun eigen feestje met familie en vrienden op, om de rest van ons een veilige en onbezorgde nacht te geven. En vervolgens belanden ze in situaties, waardoor ze zich moeten afvragen of ze zelf nog wel heelhuids thuiskomen."

Meldingen

De voorzitter spreekt van "een nieuwe gewoonte van illegaal zwaar vuurwerk, vernielingen en geweld" die de "mooie traditie" van vuurwerk heeft verdrongen. "Wanneer stopt dit?"

De brandweer kreeg tijdens de jaarwisseling in totaal 4106 meldingen, iets meer dan vorig jaar. In de regio Rotterdam-Rijnmond was sprake van 50 procent meer meldingen en opvallend veel autobranden. Ook in Noord- en Oost-Gelderland waren er anderhalf keer meer meldingen.