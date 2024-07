Taylor Swift 'compleet in shock' door steekpartij in Southport

LOS ANGELES (ANP) - Taylor Swift heeft geschokt gereageerd op het steekincident in de Engelse plaats Southport, waarbij twee kinderen omkwamen en elf anderen gewond raakten. De dader liep maandag rond het middaguur een gebouw binnen, waar op dat moment een dansles met muziek van Swift bezig was.

"Ik ben gewoon volledig in shock", schrijft de zangeres onder meer op Instagram. "Het verlies van leven, het verschrikkelijke trauma dat werd toegebracht aan iedereen die erbij was. Dit waren gewoon kleine kinderen op een dansles. Ik weet niet hoe ik mijn medeleven aan deze families moet overbrengen", aldus Swift.

Britse media meldden dat de toestand van acht slachtoffers van de steekpartij nog steeds kritiek is. Er is een 17-jarige jongen aangehouden. Het motief van de verdachte is nog niet bekend, maar de politie gaat niet uit van een terreurdaad.

Volgens de BBC zijn fans van Swift begonnen met een actie om geld op te halen voor de slachtoffers en hun families. Inmiddels staat de teller op de Just Giving-pagina al op ruim 37.000 pond (ruim 43.000 euro). Dat is bijna drie keer zoveel als het oorspronkelijke doel van 13.000 pond.